Durante la conferenza stampa di oggi, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato anche del futuro di Nahitan Nandez, giocatore accostato con insistenza all'Inter: "Nandez ha il procuratore che sa far bene il suo mestiere (sorride, ndr). È concentrato su quello che deve fare, entra su tutti i palloni. Voi lo conoscete meglio di me. Io lo vedo durante tutti gli allenamenti, non mi lascia mai nessun dubbio. E' concentrato sulla salvezza e va benissimo così", ha concluso come riportato da centotrentuno.com.