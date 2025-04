Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, analizza ai microfoni di Sportediaset la vittoria per 3-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Empoli: "Vincere qua era un obiettivo della serata, siamo stati bravi ad approcciarla bene e fare gol quasi subito. Bravissimi nel primo tempo andando sul doppio vantaggio, poi abbiamo trovato anche il terzo gol ma la differenza l'ha fatta l'approccio e la preparazione a questa partita. Il primo tempo l'abbiamo vinto noi, con tre gol di scarto. Adesso ci prepareremo per il ritorno".

La Champions vi ha reso una squadra matura?

"Ci ha lasciato tantissimo quella competizione, perché abbiamo affrontato le migliori, tutte squadre di alto livello con ritmo e intensità. Abbiamo trasferito tutto questo in campionato, la partita col Dortmund ha fatto sbocciare il nostro rendimento. La Champions ci ha fatto un po' svoltare. Avere un calciatore come Orsolini che è unico per la sua concretezza è più facile, grande merito va a lui. Abbiamo fatto tanti gol con gli esterni, vuol dire che accompagniamo bene. E sono felicissimo anche per Dallinga, la prestazione di Venezia gli ha dato ritmo e condizione, sappiamo quanto è importante fare gol per un attaccante, averlo felice e in autostima per noi è importante. Diciamo che il 99% del merito è loro, poi l'1% se lo prende anche il mister", ha concluso.