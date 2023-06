Giorgio Scalvini è la punta di diamante della difesa dell'Atalanta e in prospettiva il leader della nazionale italiana. Il duttile difensore classe 2003 è al centro del mercato: tante big lo seguono e in estate potrebbero scatenarsi per assicurarsi le sue prestazioni. Il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini l'ha esaltato nel corso della conferenza stampa odierna: "In questo momento è l'espressione migliore del settore giovanile. Domani ci saranno tanti giocatori della Primavera, visto che hanno finito il proprio campionato".