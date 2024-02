Quattro gol al Genoa, alcuni di pregevole fattura tra i quali anche il suo, e quarto posto conservato. Ma per Teun Koopmeiners non è ancora abbastanza. Parlando ai microfoni di DAZN dopo il successo di Marassi, l'olandese ha suonato la carica per la Dea: "Vittoria troppo importante, perché questo è un campo molto difficile, anche Charles de Ketelaere ha fatto un gol bellissimo. Siamo stati bravi, quando hai un gruppo forte si vede. Chi entra porta energie, basta vedere El-Bilal Touré. Per una squadra come la nostra che vuole lottare per l'alta classifica è fondamentale.

Abbiamo vinto tante partite negli ultimi mesi, ma non siamo ancora contenti. Vogliamo fare ancora di più. Mi sento forte in questa squadra, se non faccio gol io possono farlo gli altri. Difficile ma vogliamo la Champions League perché ti dà una sensazione speciale. Il campionato è lungo, ci sono altre squadre forti, vediamo".