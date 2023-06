L'argentino saluta il Brighton e sigla il contratto con il Liverpool come rende noto il club inglese tramite i canali ufficiali: "È incredibile. È un sogno che si avvera, è fantastico essere qui e non vedo l'ora di iniziare. Volevo essere qui dal primo giorno della pre-season, quindi è positivo che tutto sia fatto. Non vedo l'ora di incontrare i miei compagni di squadra" dice Mac Allister nella prima intervista da calciatore Reds. "Da quando ho vinto la Coppa del Mondo, ho detto che voglio vincere più trofei possibili e penso che questo club mi aiuterà a farlo. Questo è l'obiettivo e quando sei in un grande club come questo devi vincere trofei. Quindi, ciò è quello che desidero".

