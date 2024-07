La finale di Euro 2024 persa dall'Inghilterra domenica scorsa per mano della Spagna è stato l'amaro epilogo del mandato da ct della Nazionale dei Tre Leoni di Gareth Southgate. Dopo aver guidato la selezione del suo Paese per 102 partite, tra cui due finali dell'Europeo e una semifinale Mondiale nell'arco di otto anni, Southgate ha rassegnato le sue dimissioni nella mattinata di oggi: "Come inglese orgoglioso, è stato un onore della mia vita giocare per l'Inghilterra e allenare l'Inghilterra - le sue parole -. Ha significato tutto per me e ho dato il massimo. Ma è tempo di cambiare e di un nuovo capitolo".