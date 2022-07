"Un giocatore che non ha quasi bisogno di essere descritto - scrive la Juventus come preambolo a quello che è il comunicato dell'acquisto di Angel Di Maria con il quale è stato "perfezionato un contratto di prestazione sportiva; a fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per € 1,3 milioni, pagabili entro il 30 luglio 2023. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2023".