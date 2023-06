Lionel Messi ha scelto l'Inter. Ma si tratta della versione MLS: la stella argentina ha infatti deciso di proseguire la sua carriera Oltreoceano cedendo alle lusinghe dell'Inter Miami, franchigia che vanta tra i suoi proprietari anche David Bekcham. Messi avrebbe preferito giocare un altro anno in Europa ma, in assenza di offerte soddisfacenti, si sarebbe trovato a decidere fra Mls o Al Hilal, preferendo alla fine la soluzione a stelle e strisce anche per ragioni extracalcistiche, come la possibilità di vivere negli States o di firmare importanti accordi commerciali.