In attesa di riaccogliere, quantomeno ufficialmente, Alexis Sanchez, Gianluca Di Marzio parla delle possibilità di 'beccare' Romelu Lukaku da avversario in Serie A. Praticamente sfumata del tutto la trattativa con la Juventus, l'ex bomber nerazzurro potrebbe trasferirsi a Roma, alla corte di José Mourinho. Il condizionale però è più che d'obbligo allo stato attuale perché la percentuale di riuscita dell'operazione è piuttosto bassa come spiega Di Marzio su Sky Calciomercato L'Originale.

La Roma avrebbe in mente una richiesta sulla base di un prestito che esclude però l'obbligo, offerta che il Chelsea non gradirebbe particolarmente: i Blues vogliono cedere il cartellino del belga a titolo definitivo e, convinti di poterlo vendere, non hanno intenzione di aprire al prestito al momento. Qualora non si riuscisse a concretizzare lo scenario immaginato dai londinesi, potrebbero aprirsi spiragli per i giallorossi che avrebbero l'opportunità di affondare il colpo nelle ultime battute di mercato. Qualora il Chelsea dovesse aprire al prestito però la concorrenza si moltiplicherebbe, situazione ben nota dalle parti di Trigoria dove però attualmente non è stata imbastita ancora alcuna trattativa per tentare di portare nella Capitale l'ex United.