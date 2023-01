L'Atletico Madrid ha ufficializzato quest'oggi il suo nuovo acquisto, l'attaccante olandese Memphis Depay. Che viene accolto così dal presidente dei Colchoneros, Enrique Cerezo: "È un attaccante con una vasta esperienza internazionale, che ha mostrato le sue grandi qualità in tutte le squadre. Arriva per portare competitività all'attacco, per raggiungere gli obiettivi in ​​campionato e in Coppa".