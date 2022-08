Come ampiamente prevedibile, è Denzel Dumfries il miglior giocatore dell'Inter in campo a Lecce, stando all'esito del sondaggio per il primo Pallone d'Oro Nerazzurro della stagione. L'olandese ha anticipato sul podio Federico Dimarco, anche lui molto votato dai lettori di FcInterNews.it. Terzo posto, staccatissimo, per Samir Handanovic. Eccco a seguire l'esito del sondaggiio:

Handanovic 3.84%

Skriniar 0.45%

De Vrij 1.24%

Dimarco 40.11%

Darmian 1.81%

Barella 1.58%

Brozovic 0.11%

Calhanoglu 0%

Gosens 0.56%

Martinez 1.02%

Lukaku 2.26%

Dumfries 44.97%

Mkhitaryan 0.68%

Dzeko 0.11%

Bastoni 0.56%

Correa 0.68%