Pochi dubbi per i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio per il Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Lazio-Inter. Il migliore in campo è stato senza mezzi termini Lautaro Martinez. Secondo posto per Romelu Lukaku, mentre blitz di Nicolò Barella su Denzel Dumfries per ottenere la terza piazza. A seguire l'esito del sondaggio.

Handanovic 0.57%

Skriniar 0.88%

De Vrij 4.10%

Bastoni 1.04%

Dumfries 11.98%

Barella 12.40%

Brozovic 0.78%

Calhanoglu 1.56%

Dimarco 4.36%

Martinez 44.71%

Lukaku 15.04%

Dzeko 0.41%

Gosens 0.41%

Gagliardini 0.83%

Correa 0.16%

Asllani 0.78%