C'è anche un'italiana tra le otto squadre top d'Europa per la categoria Under 19: si tratta del Milan di Ignazio Abate, che ha conquistato i quarti di finale della Youth League battendo il Braga ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Lo stesso epilogo con cui l'Olympiacos, giustiziere dell'Inter ai playoff, ha conquistato la qualificazione eliminando il Lens. In attesa di Real Madrid-Lipsia, hanno conquistato il pass anche Mainz, Copenaghen, Porto e Nantes.