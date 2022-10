3-3 tanto pirotecnico tanto inutile ai fini della classifica per Viktoria Plzen e Bayern Monaco che in Youth League danno vita a una gara ricca di reti ed emozioni che alla fin fine non accontenta nessuna delle due al 100%. Cechi avanti al 12' con Kruta, rimontati poi entro la fine del primo tempo con Copado e un rigore di Ibrahimovic; nella ripresa l'undici di Siml non demorde e si riporta in testa con Vacek e Paluska prima del definitivo pareggio tedesco con Ranos al 76'. Un pareggio, come detto, che serve a poco: il Bayern rimane fanalino di coda con 3 punti, terzo invece il Plzen a 4.