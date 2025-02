Il 4 o 5 marzo l'Inter Primavera volerà in Baviera per sfidare in gara secca il Bayern Monaco con l'obiettivo di conquistare i quarti di finale della Youth League. Sarà il terzo incrocio tra le due squadre nella storia della competizione, che si sono già affrontate nella fase a gironi della stagione 2022-23: all'andata, a Interelllo, terminò 2-2, con Valentin Carboni e Denis Curatolo che rimontarono i gol di Ibrahimovic e Kabadayi, mentre il ritorno vide prevalere 2-0 i tedeschi (Hepburn e Qashi).