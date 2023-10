Si rompe l'equilibrio nel girone D di Youth League. Dopo tre pareggi nelle prime tre sfide, l'ultimo arrivato in tarda mattinata a Interello tra Inter Primavera e Benfica, il Salisburgo centra la vittoria travolgendo 5-2 i pari categoria della Real Sociedad portandosi al comando del raggruppamento con quattro punti. Gli austriaci, in vantaggio per due volte con Daghim e Neumann, vengono ripresi grazie a Mariezkurrena e Ramirez dai baschi, che poi crollano una volta incassato il tris. In dieci per l'espulsione di Eceizabarrena, la squadra di Mikel Llorente affonda colpita da Oliver Lukic e Federico Crescenti.