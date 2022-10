L'Inter Primavera, oggi pomeriggio impegnata contro il Barcellona nel terzo match del girone C di Youth League, dovrà fare a meno di Nikolaos Botis, Mattia Zanotti e, soprattutto, Valentin Carboni, gli ultimi due arruolabili da Simone Inzaghi per la prima squadra. Al gruppo dei nerazzurrini, però, si aggiunge per la prima volta in assoluto Kevin Zefi, classe 2005 irlandese. Ecco la lista dei convocati di Cristian Chivu: