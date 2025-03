Il Trabzonspor Under 19 si è confermato squadra 'ammazza italiane' in Youth League, grazie alla vittoria ai calci di rigore a spese dell'Atalanta dopo aver eliminato la Juve nel turno precedente. Ieri, peraltro, il club turco ha stabilito il record di pubblico per gli ottavi di finale della competizione: c'erano 13.102 spettatori sugli spalti per assistere alla storica qualificazione ai quarti, dove troverà l'Inter, l'ultima rappresentante del belpaese rimasta nel torneo. Si giocherà il 1° o 2 aprile, al 'Şenol Güneş Spor Kompleksi' di Trabzon.