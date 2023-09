Perfetto equilibrio nel girone D di Youth League, dove dopo la prima giornata tutte le quattro squadre sono appaiate a quota un punto. A due ore dal fischio finale che ha sancito il 3-3 pirotecnico tra Inter Primavera e Real Sociedad, anche Benfica e Salisburgo si sono spartiti equamente la posta in palio nell'altro match del raggruppamento: al Futebol Campus di Seixal, la sfida rimane in equilibrio per 82 minuti, fino al gol illusorio di Joao Veloso, annullato cinque giri d'orologio più tardi dal punto del definitivo 1-1 di Tim Paumgartner.