Non solo gli uomini di Simone Inzaghi, ieri in campo anche il settore giovanile dell'Inter Il quadro completo dei risultati del vivaio nerazzurro. Spicca la vittoria del derby dei ragazzi di Cristian Chivu che hanno battuto ieri per 1-0 il Milan. Successi su quasi tutti i campi: a fare eccezione nel lieto quadro dei risultati ottenuti sono i nerazzurri dell'Under 16 e dell'Under 15, andati ko nelle amichevoli rispettivamente contro l'Empoli e Genoa.

UNDER 19

Campionato, 14ª giornata. Inter-Milan 1-0.

Marcatori: 33’ Owusu.

UNDER 17

Campionato, 15ª giornata. Sudtirol-Inter 0-2.

Marcatori: 47’ Spinaccè, 85’ Mosconi.

UNDER 16

Amichevole. Inter-Empoli 1-2.

Marcatori: 25' Urbano.