Weekend agrodolce per il Settore Giovanile dell'Inter. Vengono infatti messi in archivio i ko dell'U19 Femminile e dell'U17, mentre per il resto dei baby nerazzurri si registrano solo vittorie. Tutti i risultati nel dettaglio:

UNDER 19 FEMMINILE

Campionato, 13ª giornata Roma vs INTER 2-0

UNDER 17

Campionato, 17ª giornata Monza vs INTER 2-1

Marcatori: Fois 41’.

UNDER 17 FEMMINILE

Amichevole, Cremonese vs INTER 1-10

Marcatori: Truncali 1’, Viviani 3’, Truncali 52’, Tagliabue 56’, Viviani 58’, Ciano 60’, 68’, Cotugno 66’, Agosta 78’, Brambilla S. 88’.