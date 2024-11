Dopo la vittoria per 3-2 sul Cesena da parte dell'Inter Primavera, mister Andrea Zanchetta si è soffermato a fine partita con l'inviato di FcInterNews per analizzare la vittoria dei suoi: "Il risultato poteva anche essere un pari lo dico senza problemi, nel secondo tempo il loro palo, qualche mischia pericolosa c'è stata ma nel primo tempo abbiamo avuto tante palle gol e le partite sono fatte di episodi, va bene così dai. Non credo di imputare grandi colpe alla nostra difesa, sul primo gol potevamo rientrare in maniera più veloce, in altre circostanze hanno difeso bene perché il Cesena buttava palloni dentro l'area più che cercare gioco, anche se poi spesso entravano dentro l'area, ma i ragazzi hanno sempre difeso bene, niente da dire".

Settimo risultato utile consecutivo in campionato, quanto è importante?

"Lo è ma come dico sempre non facciamo esclusivamente valutazioni sul risultato, non ci nascondiamo, fa sempre comodo ma ci interessa di più la crescita, vedere coinvolti ragazzi che si fanno trovare pronti anche subentrando, queste seono le cose importanti di un setotre giovanile. Il risultato fa piacere, la classifica fa piacere, non dobbiamo essere iprocriti ma i ragazzi devono avere entusiasmo a prescindere, sanno di essere un bel gruppo e che si incontri la prima o l'ultima bisogna mettere sempre lo steso entusiasmo".

Ai cronisti presenti, riguardo la doppietta di Zouin, il mister aggiunge: "Sappiamo che ce lo abbiamo dall'anno scorso e conosciamo le sue qualità e potenziale. Deve crescere sotto alcuni aspetti ma ha qualità che gli permettono di poter fare il salto di qualità. Ha fatto due bei gol, puà fare ancora meglio, in crescita anche lui".