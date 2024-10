Vittoria quest'oggi per l'Under 18 dell'Inter di Benito Carbone, che al Konami Youth Development Centre ha superato per 2-0 l'Hellas Verona nella gara valida per l'ottava giornata del campionato di categoria. Le reti, entrambe arrivate nel primo tempo, portano la firma di Matteo Mantini e Arturo Conti. Con questo successo, i nerazzurri salgono a quota nove in classifica.