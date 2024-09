Anas El Mahboubi è il mattatore del derby di Milano categoria Under 18 vinto nettamente dall'Inter contro il Milan. Tre a zero il risultato finale per i nerazzurrini grazie alla doppietta dell'esterno marocchino tra 7' e 18' e al sigillo di capitan Jamal Jamal Iddrissou che chiude la pratica in anticipo allo scoccare del minuto 42 del primo tempo.