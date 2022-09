La Nazionale italiana Under 18 torna all’Aquila a dieci mesi di distanza dalla doppia amichevole con la Francia, che lo scorso novembre vide gli azzurrini sconfitti 3-0 nel primo match, con successivo riscatto per 2-1. Questa volta sarà la Serbia l’avversaria da battere nelle due amichevoli in programma allo Stadio ‘Gran Sasso d’Italia’ mercoledì 21 (ore 17) e sabato 24 settembre (ore 14.30), con l’Italia imbattuta nei 6 precedenti con i pari età serbi (3 vittorie e 3 pareggi) Sono 22 i calciatori classe 2005 convocati dal tecnico Daniele Franceschini, tra cui 4 ragazzi dell'Inter, che si raduneranno nella serata di domenica 18 settembre al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma per poi trasferirsi martedì 20 settembre all’Aquila. L’elenco dei convocati: