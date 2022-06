Il ct dell'Under 19 azzurra Carmine Nunziata ha convocato 27 giocatori per uno stage che si terrà al ‘Villaggio Azzurro’ di Novarello da venerdì 3 a martedì 7 giugno. La gran parte dei convocati è nata nel 2003, salvo 5 giocatori del 2004: i due della Roma, difensore e centrocampista, Filippo Missori e Giacomo Faticanti a cui si aggiungono Riccardo Stivanello, centrale del Bologna, Justin Kumi, mezzala del Sassuolo e Leonardo Cerri, attaccante della Juventus. Per quest’ultimo e per il trequartista del Cagliari, Omar Isaias Delpupo (2005), si tratta della prima convocazione. Tre i giocatori dell'Inter fresca Campione d'Italia Primavera convocati: il difensore Alessandro Fontanarosa e i centrocampisti Giovanni Fabbian e Cesare Casadei.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);