La Juve ha comunicato due importanti novità riguardo il suo Settore giovanile: le panchine dell’Under 23 e dell’Under 19, infatti, cambiano guida e, per la prossima stagione, saranno affidate rispettivamente a Massimo Brambilla, campione d'Italia Under 19 con l'Atalanta nel 2018-19 e 2019-20, e al grande ex Paolo Montero. Un nuovo avversario, dunque, per Cristian Chivu, vincitore dello scudetto al primo colpo la scorsa stagione.