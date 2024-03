Ci sarà anche Luciano Spalletti, di ritorno dal tour negli States con la Nazionale maggiore, sulle tribune del 'Paolo Mazza' di Ferrara per osservare da vicino l'Under 21, impegnata contro la Turchia nella seconda gara del Gruppo A di qualificazione all'Europeo di categoria. "Con l'arrivo di Arrigo Sacchi e Maurizio Viscidi è stata creata una rete importante di osservatori e di tecnici che vanno a vedere i giocatori - il commento del ct Carmine Nunziata a FIGC.it -. Abbiamo gli stessi parametri e c'è grande confronto tra di noi. Avere il Ct in tribuna è molto importante per i ragazzi, che sanno di essere seguiti. Quanto al confronto con il passato fatto già nei giorni scorsi a proposito dell'attenzione verso le Nazionali giovanili, non riguardava Roberto Mancini, che con me si era sempre comportato benissimo".