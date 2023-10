Alle 17.45, allo stadio Druso di Bolzano, la Nazionale italiana Under 21 scende in campo per sfidare i pari età della Norvegia in una gara valida per il girone di qualificazione all'Europeo 2025. Nell'undici titolare scelto da Carmine Nunziata ci sono anche Mattia Zanotti e Francesco Pio Esposito, giocatori di proprietà dell'Inter, nonché ex compagni di squadra in Primavera, in questa stagione in prestito rispettivamente al San Gallo e allo Spezia.