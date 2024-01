Brutta sconfitta in amichevole per la Nazionale italiana Under 19 di Bernardo Corradi, battuta nettamente 3-0 dalla Spagna sul campo ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano. Gli azzurrini, capitanati dall'interista Luca Di Maggio, uno dei due nerazzurri titolari assieme a Francesco Stante, vanno sotto dopo 19 minuti su una verticalizzazione letale finalizzata da Balde, poi capitolano nella ripesa proprio nel loro momento migliore subendo un contropiede da manuale concluso col delizioso pallonetto di Chikaoui, A dieci dalla fine, Crespo chiude i conti calando il tris per gli iberici.

TABELLINO:

Italia-Spagna 0-3

ITALIA: Marin (18’st Magro); Palestra (10’st Turco), Stante (30’st Domanico), Corradi, Bartesaghi (10’st Idrissi); Ciammaglichella (10’st Parravicini), Ripani (10’st Harder), Di Maggio (18’st Mannini); Zeroli (10’st Romano); Pafundi (18’st Mistano), Anghelé (10’st Cissé). All.: Corradi

SPAGNA: Gonzalez Perez (1’st Martin Rodriguez); Bonar Franco (1’st Del Romo), Rufo Vidal (1’st Boullif), Dominguez Viloria (29’pt Sanchez), Munoz Navas (1’st Crespo); Hernandez Romero (1’st Carvalho Vianna), Canales Urtasun (1’st Ramon Naveros), Martinez Moya (1’st Perea Cajiao); Sanchez Rey (1’st Chikhaoui), Diao Balde (1’st Khellil), Olabarrieta Capelo (1’st Boullon). All.: Lana

ARBITRO: Maccarini. Assistenti: Piazzini e Linari. IV Ufficiale: Nigro

RETI: 19’pt Balde, 23’st Chikaoui, 35’st Crespo

NOTE – Ammoniti: Bartesaghi e Navas