Dopo aver iniziato la stagione con il 3-0 all'Albania, la Nazionale italiana Under 19 campione d'Europa torna in campo per un altro doppio test amichevole. Gli Azzurrini, allo stadio 'Lungobisenzio' di Prato, sfideranno giovedì 7 settembre l'Irlanda del Nord e lunedì 11 i Paesi Bassi. Entrambe le partite inizieranno alle ore 16.30. Per l'occasione, l'allenatore Bernardo Corradi ha convocato 24 giocatori, di cui 21 classe 2005 e tre classe 2006: il portiere Renato Marin (Roma), il difensore Vittorio Magni (Milan) e l'attaccante Matteo Spinaccé (Inter). La squadra si radunerà nella serata di domenica 3 a Campi Bisenzio (FI) e la mattinata successiva inizierà a preparare le due amichevoli, che saranno presentate mercoledì 6 settembre in una conferenza stampa in programma alle ore 12.30 al Salone Consiliare del Palazzo Comunale di Prato.

L'elenco dei convocati:

Portieri: Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio), Renato Marin (Roma)

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Saer Diop (Bologna), Saverio Domanico (Juventus), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Saiani (Spal), Stefano Turco (Juventus)

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Sassuolo), Marco Longoni (Torino), Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Diego Ripani (Juventus);

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache (Sampdoria), Niccolò Franzoni (Torino), Anas Haj Mohamed (Parma), Matteo Spinaccé (Inter)