L'Inter Under 18 è tornata in testa alla classifica grazie alla prova di forza messa in campo contro il Parma, travolto 5-1 nel posticipo della 18esima giornata del campionato di categoria. I nerazzurrini di Andrea Zanchetta hanno controsorpassato la Spal, che aveva fatto il suo dovere contro il Venezia, con un pokerissimo autoritario firmato da Quieto, Berenbruch, Vedovati e Zefi, autore di una doppietta su rigore.