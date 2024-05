Mercoledì scorso, Lamine Ballo ha griffato con un assist il suo esordio assoluto nella Nazionale italiana Under 17, vittoriosa 2-0 contro la Polonia nel match di debutto dell'Europeo di categoria: "È stata un'emozione grandissima perché non avrei mai pensato di raggiungere un obiettivo simile - ha raccontato a Figc.it il calciatore di origini ivoriane dell'Inter -. Sono anni che aspettavo di poter essere eleggibile per la Nazionale italiana e, quando è arrivata la convocazione, ho chiamato i miei genitori (papà Drissa e mamma Ouattara, ndr) e ho fatto i salti di gioia: sono veramente orgoglioso di essere qui. Non appena mi ha chiamato mister Favo, non vedevo l'ora di entrare in campo. Al di là della soddisfazione personale, ci tenevo ad aiutare i miei compagni in un momento piuttosto delicato della partita (Natali era stato espulso otto minuti prima, ndr). Possiamo benissimo arrivare in fondo perché siamo un grande gruppo, molto forte e, soprattutto, molto unito".

Attualmente è il calciatore della rosa dell'Inter Under 17, allenata da Tiziano Polenghi, più utilizzato in stagione (25 presenze e 2213 minuti giocati): "La società e il mister credono moltissimo in me. Se sono in Nazionale, devo ringraziare anche loro", ha concluso Ballo.