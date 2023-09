Non solo Inter-Milan, finito per 5-1 per la squadra di Simone Inzaghi al Milan: weekend pieno di impegni anche per il resto del settore giovanile nerazzurro che chiude la settimana con tre vittorie, un pari e un ko. Di seguito tutti i risultati.

UNDER 19 FEMMINILE

Campionato, 1ª giornata Arezzo-INTER 0-2

Marcatori: 83' Zappettini, 92' Santoro.

UNDER 18

Amichevole, INTER-Novara 2-0

Marcatori: Re Cecconi, Mazzola.

UNDER 17

Campionato, 2ª giornata Cittadella-INTER 2-7

Marcatori: 12' Moressa, 29' Iddrissou, 40' Kukulis, 43' Sorino, 62' Bovio, 76' Carrara, 93' Cerpelletti.

UNDER 17 FEMMINILE

Amichevole, INTER-Atalanta 1-2

Marcatori: 50' Petrillo.

UNDER 16

Amichevole, INTER-Pro Sesto 2-2

Marcatori: 15' La Torre, 66' Franchi.

UNDER 15

Amichevole, Juventus-INTER 4-1

Marcatori: 80' Morosi. UNDER 15 FEMMINILE Amichevole, Milan-INTER 1-4 Marcatori: 10' Occhipinti, 14', 18' Ciurleo, 57' Bersani.