Primo tempo faticoso per l'Inter di Zanchetta che nel secondo si scava la fossa da sola. Dopo il vantaggio a favore della squadra di casa sottoscritto da Fazio, i nerazzurri avevano trovato la rete del pari con Matteo Lavelli. Al 34esimo il 9 della squadra milanese aveva ripagato la fiducia dell'allenatore nerazzurro sottoscrivendo una grande rete nata da una ripartenza diretta da un solito magistrale Giacomo De Pieri, uno dei migliori dell'Inter nell'infausta trasferta ligure. I ragazzi di Zanchetta non fanno in tempo a festeggiare il pari che il Grifone replica immediatamente con Ghirardello, autore di una prestazione sontuosa che incornicia con il gol inflitto a Zamarian al 54esimo che vale la rete della doppietta personale e del punto finale su un tabellino che non cambia più padrone. Non bastano concentrazione, attenzione e voglia riportate al massimo sul finale: l'Inter, dopo una partita sfortunata e viziata dall'espulsione per doppio giallo di Zanchetta e dall'infortunio nel finale di Cocchi, si inchina al Genoa che vince 3-1.

------

TABELLINO

Marcatori: 11' Fazio (G), 34' Lavelli (I), 36', 54' Ghirardello (G).

GENOA (3-4-3): 81 Consiglio; 45 Deseri (72 Arata 73'), 13 Klisys (71 Carbone 83'), 4 Barbini; 14 Fazio, 8 Rossi, 53 Kassa (73 Grossi 46'), 3 Meconi (16 Contarini 37'); 20 Accornero, 22 Ghirardello, 36 Arboscello (10 Romano 73').

A disposizione: 1 Lysionok, 9 Nuredini, 15 Ferroni, 17 Papastylianou, 19 Dorgu, 29 Doucoure.

Allenatore: Jacopo Sbravati

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 29 Topalovic (8 Zarate 70'); 30 De Pieri, 9 Lavelli, 10 Quieto (11 Spinaccè 79').

A disposizione: 12 Taho, 40 Farronato, 6 Maye, 13 Kangasniemi, 22 Tigani, 25 Zouin, 31 El Mahboubi, 34 Ballo. Allenatore: Andrea Zanchetta.

Ammoniti: Deseri (G), Klisys (G). Espulsi: Zanchetta (I)

Arbitro: Filippo Colaninno

Assistenti: Lisi-Cardinali



------

RIVIVI IL LIVE DI GENOA-INTER 3-1

(Fazio 11'; Lavelli 34'; Ghirardello 37', 54')

94' - Non c'è più tempo allo Sciorba di Genova, Colaninno fischia tre volte: il Genoa batte l'Inter per 3-1.

91' - Cocchi si arrende, dentro Maye.

90' - Ancora a bordocampo Matteo Cocchi, dopo il colpo preso.

89' - Decretati i minuti di recupero: si giocherà fino al 94esimo.

89' - Soccorsi per Cocchi, che ha accusato un problema al ginocchio. Sbravati dà le indicazioni per il finale ai suoi.

88' - Scontro di gioco tra Cocchi e Arata. Ad avere la peggio è il 3 dell'Inter: il terzino nerazzurro resta a terra dolorante.

86' - Doppio corner per la squadra ospite che cerca il tutto per tutto in questi minuti finali: ma il pallone che Zarate calcia due volte dalla bandierina non risulta proficuo, Inter ancora sotto di due reti.

84' - Nel Genoa, Carbone prende il posto dell'autore dell'1-0 Fazio.

83' - Bello scambio De Pieri-Lavelli che combinano bene ma non riescono a trovare il varco per far irruzione in area del Grifone e tentare una conclusione letale per Consiglio, che al contrario riceve un pallone debole calciato dal 9 nerazzurro e facile da neutralizzare.

82' - Altro brivido per Zamarian che blocca il tentativo di tripletta personale di Ghirardello.

80' - Zanchetta manda in campo Spinaccè al posto di Quieto, si tenta la carta dell'attacco pesante con Lavelli.

75' - Subito pericoloso Romano che insidia immediatamente la difesa nerazzurri su un ottimo traversone dalla sinistra. Re Cecconi buca il pallone sul quale il neoentrato arriva col ginocchio, contrastato efficacemente da Alexiou.

74' - Doppio cambio nel Genoa: Romano rileva Arboscello, Arata prende il posto di Deseri.

69' - Arriva il momento del cambio: Zarate prende il posto di Luka Topalovic.

68' - Pronto un cambio per Zanchetta: si prepara Zarate.

67' - Iniziativa di qualità e grinta di De Pieri che prova a far salire la squadra, il Genoa tenta di respingere le incursioni dei nerazzurri ma Cocchi strappa il pallone all'avversario e fa irruzione in area di rigore del Grifone guadagnando un corner che non regala però gioie ai ragazzi di Zanchetta.

66' - Ancora protagonista il capitano Accornero che prova il tentativo dalla distanza dopo un'iniziativa individuale: ottima la risposta di Zamarian che devia in angolo.

64' - Fase di possesso palla dei padroni di casa che, con la complicità di superiorità numerica e vantaggio di due gol, possono gestire con calma.

58' - Inter in 10, espulso Zanchetta! Decisione opinabile di Colaninno, perché Zanchetta viene travolto da Grossi in uno scontro di gioco prima di franare su Rossi e restare dolorante a terra. L'arbitro di Nola opta per il fallo del nerazzurro che finisce anzitempo negli spogliatoi tra le proteste del calciatore, che però viene invitato dal padre allenatore a uscire dal campo.

56' - Buona prograssione di Topalovic sulla destra che galoppa con palla al piede prima di servire in mezzo un cross alla ricerca di Lavelli, la difesa è attenta a ribattere, ma l'azione resta viva.

54' - Il Genoa trova il terzo gol! Uscita perfetta sull'asse Accornero-Ghirardello, il 22 rossoblu lanciato dal compagno batte Zamarian in uscita colpendo a campo praticamente aperto.

53' - Cocchi si inventa una punizione rasoterra sulla quale De Pieri prova la deviazione di tacco, la difesa del Genoa si rifugia in corner.

52' - Netta trattenuta di Klisys che prende De Pieri per la collottola: ammonito il difensore lituano.

50' - Tiro fuori misura di Klisys dalla distanza che calcia un pallone a metà tra il cross e il tiro, spedendo sugli spalti.

46' - Ancora un cambio per Sbravati. Dopo lo swithc Meconi-Contarini, esce anche Kassa: al suo posto entra Grossi.

46' - Ricomincia Genoa-Inter!

14.05 - Le squadre tornano in campo

-------

Primo tempo a due facce per la squadra di Zanchetta che subisce voglia e furore del Genoa, subito alla ricerca del gol che sottoscrive all'11esimo con Fazio. Il 14 della squadra di casa si avventa su un pallone servito da Deseri e non lascia scampo a Zamarian, costretto a raccogliere il pallone dalla rete anche al 37esimo quando Ghirardello risponde immediatamente ad un brevissimo pari che Lavelli era riuscito a firmare il minuto prima. Non fa in tempo a festeggiare il gol dell'attaccante numero 9, l'Inter che passa di nuovo in svantaggio e perde per qualche minuto lucidità e verve. Sul finale però i nerazzurri tornano a squillare dalle parti di Consiglio, concludendo il primo tempo sotto di un gol ma con una prestazione in crescendo.

45' - Sono due i minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

45' - Corner a favore dell'Inter dal quale i nerazzurri sviluppano un buon calcio piazzato che Consiglio non dà possibilità di sfruttare.

43' - Della Mora cerca l'incursione in area rossoblu, ma la difesa mura facendo ripartire l'azione a favore della squadra di casa che si spinge in avanti verso la porta di Zamarian, ma anche in questo caso gran lavoro difensivo della squadra nerazzurra che guadagna pure fallo a favore.

41' - Bandierina che si alza anche dal lato opposto del campo su un capovolgimento d'azione orchestrato dai rossoblu: si riparte da Zamarian.

40' - Buono scambio Cocchi-Lavelli, ma il 9 di Zanchetta è in posizione di offside: si alza la bandierina.

38' - Finisce la partita di Meconi, colpito duro. Sbravati manda in campo Contarini.

37' - RADDOPPIO DEL GENOA! Altra ripartenza, Accornero rifinisce per Ghirardello che calcia appena fuori area sorprendendo Zamarian sul suo palo. Dura due minuti il pareggio dell'Inter.

IL GOL DI LAVELLI - Grandissima ripartenza dell'Inter orchestrata da De Pieri su una punizione battuta rapidamente. De Pieri attende Della Mora per poi scaricare sui suoi piedi. Assist sopraffino di Della Mora sul quale Lavelli si getta da rapace d'area non lasciando scampo a Consiglio. Applausi anche da Zanchetta.

34' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER: MATTEOOOOOOOO LAVELLIIIIIIIII.

32' - Trattenuta di Deseri su Cocchi: Colaninno estrae un altro giallo e fischia punizione a favore dei nerazzurri. Punizione della quale si incarica Topalovic che calcia un gran pallone sul quale però ancora una volta arriva l'attentissimo Consiglio che respinge lungo.

31' - L'Inter risponde ribaltando l'azione che Quieto cerca di far finalizzare a De Pieri mettendo, dalla destra, un traversone in mezzo sul quale però non arriva l'attaccante numero 30, anticipato in angolo da un avversario.

30' - Buona progressione in avanti della squadra di casa, vicina al raddoppio con una gran tiro a giro dal limite dell'area di Accornero: palla deviata fuori, corner per il Genoa.

24' - Che occasione per l'Inter! Ancora con una volta protagonista un meraviglioso Giacomo De Pieri. Il 30 nerazzurro sceglie il giusto tempo per colpire di testa un pallone disegnato da Zanchetta dalla bandierina, ma Consiglio non si lascia sorprendere e spazza ancora in angolo.

21' - Annunciato un problema fisico per Thomas Berenbruch: pubalgia per il centrocampista nerazzurro.

19' - Tentativo personale di Giacomo De Pieri che calcia un pallone semplice da agguantare per Consiglio.

17' - Buona intenzione di De Pieri, meno l'esecuzione: cross lungo dalla destra alla ricerca di Quieto, ma il 10 dell'Inter non arriva sul pallone.

14' - Primo giallo del match per l'interista Zanchetta dopo un fallaccio su Arboscello. Intervento pericoloso in gamba alta per il 4 degli ospiti, giusto l'intervento di Colaninno.

IL GOL DI FAZIO: Progressione di Deseri sulla destra e cross rasoterra sul quale piomba Fazio che di prima intenzione fulmina Zamarian trovando la sua prima rete stagionale.

11' - GOL DEL GENOA: Fazio.

10' - Prima occasione per l'Inter: iniziativa di Daniele Quieto che porta palla sulla sinistra, sterza liberandosi di un avversario e serve in mezzo un buon pallone alla ricerca di Lavelli che scambia nello stretto con Venturini: il 16 tenta la conclusione ma Consiglio blocca con facilità.

7' - Fase di studio per i nerazzurri: squadra ospite attenta in difesa in questi primi minuti e paziente nel giropalla e nella costruzione di manovra.

6' - Azione personale di Venturini che riesce a portar palla lungo la fascia destra prima di farsi chiudere da un avversario che sventa il pericolo spedendo in angolo. Gli sviluppi del corner non portano però benefici alla squadra di Zanchetta.

2' - Altro squillo della squadra di casa, ancora alla ricerca della porta nerazzurra: si alza la bandierina. Inter che riparte da Zamarian.

1' - Parte subito forte il Genoa: rossoblu subito protagonisti con Rossi. Attento Zamarian, risponde bene e rispedisce al mittente.

13.00 - Capitani uno di fronte all'altro: sarà il Genoa a battere il primo pallone.

12.59 - Le squadre entrano in campo.

----

Procede a gonfie vele l'inizio stagionale dell'Inter Primavera di Andrea Zanchetta che lo scorso martedì ha battuto anche l'RB Lipsia e si è lanciata al primo posto della classifica di Youth League con 15 punti. I nerazzurri Under 20 dopo l'euromatch casalingo contro i tedeschi, tornano al campionato Primavera 1 riprendendo il filo dallo Stadio C.S. Sciorba di Genova, dove affronteranno il Genoa di Jacopo Sbravati, squadra decima in classifica con 17 punti. I meneghini arrivano da terzi in classifica (a -1 punto dal Sassuolo capolista con 25 punti, e a pari punti con Fiorentina e Torino). Ecco le scelte dei due allenatori per il match che andrà in scena alle 13:00.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-4-3): 81 Consiglio; 45 Deseri, 13 Klisys, 4 Barbini; 14 Fazio, 8 Rossi, 53 Kassa, 3 Meconi; 20 Accornero, 22 Ghirardello, 36 Arboscello.

A disposizione: 1 Lysionok, 9 Nuredini, 10 Romano, 15 Ferroni, 16 Contarini, 17 Papastylianou, 19 Dorgu, 29 Doucoure, 71 Carbone, 72 Arata, 73 Grossi.

Allenatore: Jacopo Sbravati.

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 10 Quieto.

A disposizione: 12 Taho, 40 Farronato, 6 Maye, 8 Zarate, 11 Spinaccè, 13 Kangasniemi, 22 Tigani, 25 Zouin, 31 El Mahboubi, 34 Ballo.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Arbitro: Filippo Colaninno

Assistenti: Lisi-Cardinali

Tra cambi rispetto all’ultima uscita, con il Lipsia in Youth League, nell’undici iniziale schierato da Zanchetta che consegna i guantoni a Zamarian anche in campionato e rimette al centro del tridente offensivo Matteo Lavelli, partito dalla panchina contro i tedeschi.

Tornano dal 1’ anche il capitano Alexiou, rimasto a riposo lo scorso martedì, lasciando il posto a Maye, oggi seduto in panca, e Quieto.

Presenze eccezionali sulla panchina della squadra ospite: con i ragazzi di Zanchetta compaiono anche Farronato, portiere dell'Under 17 di Handanovic, El Mahboubi e Ballo che arrivano dall'Under 18.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!