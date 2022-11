Consueto appuntamento con il Torneo dei Gironi per la Nazionale Under 17, con 60 calciatori classe 2006 che al Villaggio azzurro di Novarello si affronteranno in un triangolare in famiglia da venerdì 11 a domenica 13 novembre. Un’occasione per tanti ragazzi di mettersi in mostra e per cercare di strappare la convocazione per le gare della seconda fase di qualificazione al Campionato Europeo. L’Italia di Bernardo Corradi, che ha superato la prima fase di qualificazione disputata lo scorso ottobre in Kosovo vincendo a punteggio pieno il proprio girone grazie ai successi con la nazionale di casa (5-2) e i pari età di Finlandia (4-0) e Grecia (2-0), il prossimo 8 dicembre conoscerà le avversarie della seconda fase di qualificazione al torneo continentale in un sorteggio che la vede tra le teste di serie. L’elenco dei convocati, nel quale compaiono ben nove giocatori interisti: