L'Under 20 di Andrea Zanchetta non vuole saperne di fermarsi e come lei anche Luka Topalovic, match winner della gara contro la Fiorentina col rigore segnato al 91esimo minuto che è valso ai nerazzurri vittoria e momentaneo primato in classifica. Momento di forma strabiliante per il centrocampista sloveno, che contro i viola ha trovato la sua terza rete consecutiva rimpolpando così un bottino stagionale che è musica: sono infatti ben dieci le reti già segnate da Topalovic, alle quali vanno aggiunti anche cinque assist.

Numeri che certificano la qualità e la bontà dell'investimento fatto in estate per prelevare il ragazzo classe 2006 dal Domzale: Topalovic è ormai diventato un punto di riferimento per i nerazzurri anche a partita in corso.