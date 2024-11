Serata da ricordare ieri per Luka Topalovic con la maglia della Nazionale slovena Under 19. Il centrocampista dell'Inter, infatti, si è scatenato segnando una doppietta nel match contro il Kazakistan, valido per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2025. Topalovic ha trovato i due gol al 21esimo del primo tempo, su passaggio di David Pejičić, e al 48esimo grazie all'assistenza di Rene Hrvatin, per poi avere anche l'occasione per una tripletta al 57esimo con un calcio di punizione.

La gara si è conclusa sul 2-1, con la rete della bandiera kazaka realizzata da Yerassyl Sarsenbayev.