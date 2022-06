Questa sera, al 'Del Duca' di Ascoli Piceno, l'Inter Under 17 disputerà la finale scudetto sfidando il Bologna dopo aver superato 2-1 la Roma nel primo atto delle final 4, per la soddisfazione di Tiziano Polenghi: "L'atteggiamento iniziale è stato ottimo - ha commentato il tecnico dei nerazzurrini a Sprint e Sport dopo il successo -. Siamo andati sopra di due gol e avremmo potuto anche essere più precisi in qualche altra circostanza. La Roma è una grande squadra e l'ha dimostrato contro la Fiorentina, ribaltando il risultato al ritorno dopo la gara d'andata. Un secondo tempo come questo era da mettere in preventivo, poi c'è stata anche la stanchezza da ambo le parti che, insieme alle varie sostituzioni, ha spezzettato la partita. All'ultimo avremmo potuto anche chiuderla, evitando così di soffrire fino all'ultima palla, ma ai ragazzi non posso dire altro che bravi".