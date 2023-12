Domani, l'Inter Primavera scoprirà la squadra che dovrà superare allo spareggio per accedere agli ottavi di finale di Youth League. Il sorteggio è in programma a Nyon, alle ore 12, e determinerà il quadro delle otto partite che si giocheranno il 6 e 7 febbraio tra le vincitrici del secondo turno del percorso Campioni nazionali e le seconde classificate della fase a gironi del percorso UEFA Champions League. Per regolamento, i club della stessa federazione non possono essere sorteggiati l'uno contro l'altro; le otto vincitrici del secondo turno del percorso campioni nazionali giocano in casa (sfide in gara unica).

Vincitrici percorso Campioni nazionali: AZ Alkmaar, Basilea, Mainz, Midtjylland, Nantes, Olympiacos, Partizan, MŠK Žilina.

Seconde percorso UEFA Champions League: Bayern Monaco, Siviglia, Braga, Inter, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, RB Lipsia, Barcellona.

Procedura sorteggio: Otto palline contenenti i nomi delle vincitrici del secondo turno del percorso campioni nazionali vengono messe in un'urna. Viene estratta una prima pallina dall'urna, con la squadra che viene designata per giocare in casa la partita 1. In base alle condizioni di sorteggio di cui sopra, il computer mostra quali sono le seconde classificate della fase a gironi del percorso UEFA Champions League che potrebbero essere estratte e che giocheranno come squadra ospite nella partita 1. I nomi di queste squadre vengono inseriti in un'urna. Viene estratta una pallina da quell'urna per completare l'accoppiamento per la partita 1, con la squadra estratta che viene designata come squadra ospite di questa gara. La procedura sopra descritta viene ripetuta per i rimanenti accoppiamenti. Se il computer indica che solo una seconda classificata della fase a gironi del percorso UEFA Champions League ha diritto a giocare come squadra ospite in una partita, tale squadra viene automaticamente assegnata alla partita e non si procede al sorteggio.