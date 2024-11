Saranno otto le squadre del Settore giovanile dell'Inter impegnate tra domani e domenica. Nel dettaglio il calendario con tutte le partite in programma:

UNDER 20 Sabato 30 novembre, ore 13:00 - Campionato, 13ª giornata: Genoa vs INTER - Stadio "Sciorba" (GE)

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 30 novembre, ore 10:30 - Campionato, 11ª giornata: Brescia vs INTER - Centro sportivo "Mario Rigamonti", Buffalora (BS).

UNDER 18 Sabato 30 novembre, ore 11:00 - Campionato, 12ª giornata: INTER vs Lecce - KONAMI Youth Development Centre.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 30 novembre, ore 15:30 - Campionato, Rondo Dinamo vs INTER - Centro Sportivo Comunale Lega Giovanile - Sesto San Giovanni (MI)

UNDER 16 Domenica 1 dicembre, ore 15:00 - Campionato: INTER vs Hellas Verona

UNDER 15 Domenica 1 dicembre, ore 12:00 - Campionato: INTER vs Hellas Verona

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 1 dicembre, ore 13:00 - Campionato, INTER vs Garibaldina - Accademia Internazionale Calcio - Milano