Il piatto forte del menù del week-end del vivaio interista andrà in scena sabato pomeriggio, al Vismara di Milano, dove la Primavera di Cristian Chivu farà visita al Milan per l'attesissimo derby di Milano di categoria. Ecco il quadro con tutti gli impegni:

UNDER 19 Sabato 24 febbraio, ore 13:00 - Campionato, 23ª giornata: Milan vs INTER - Puma House Of Football, Milano.

UNDER 17 Sabato 24 febbraio, ore 11 - Campionato, 19ª giornata: UDINESE VS INTER

UNDER 16 Domenica 25 febbraio, ore 15 - Campionato, 19ª giornata: INTER vs Lecco - KONAMI Youth Development Centre, Milano

UNDER 15 Domenica 25 febbraio, ore 11 - Campionato, 19ª giornata: INTER vs Lecco - KONAMI Youth Development Centre, Milano