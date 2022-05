L'Under 18 di Andrea Zanchetta ha concluso al quinto posto la regular season e avrà come avversaria la Fiorentina nel primo turno playoff (8 giugno alle ore 11, gara secca in trasferta).

Si avvicina il momento dei verdetti definitivi anche per le squadre del Settore Giovanile interista, protagoniste nelle fasi finali dei campionati nazionali delle rispettive categorie. La Primavera di Cristian Chivu , dopo aver terminato il campionato in seconda posizione, ha raggiunto le semifinali scudetto e aspetta la vincente di Cagliari-Sampdoria sabato 28 maggio alle ore 17.

Anche l'U17 è ancora protagonista nel suo campionato di categoria, la squadra allenata da Tiziano Polenghi è qualificata direttamente ai Quarti di Finale e contro la Lazio (in gare di andata e ritorno il 5 e 12 giugno alle ore 11) proverà a guadagnarsi un posto nel penultimo atto.

E' finita anzitmpo, invece, l'avventura di U16 e U15. Alla squadra di Paolo Annoni non è bastato l'1-2 di Zingonia per ribaltare lo 0-1 del SYDC, l'Atalanta si è così qualificata in virtù del miglior piazzamento in campionato. Stessa sorte per la formazione di Nello Russo: dopo il 4-3 casalingo, la Roma ha ribaltato tutto grazie al 2-0 casalingo.