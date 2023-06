Altro risultato importante per il Settore giovanile dell'Inter: ieri sera, allo stadio "Del Conero" di Ancon, l'Under 17 di Tiziano Polenghi ha conquistato la finale del campionato di categoria battendo 3-1 la Fiorentina dopo 120' molto intensi. I nerazzurri sono passati in vantaggio al 4' con Mosconi, abile a concludere una ripartenza nel migliore dei modi, per poi essere ripresi da Rubino, con una conclusione precisa dal limite dell'area, nella ripresa. L'Inter avrebbe anche le occasioni per chiudere il match nei 90', ma il risultato non cambia più: ai supplementari il protagonista è Lavelli, che porta in vantaggio i nerazzurri al 98' con una girata su un cross basso da sinistra.

La viola si sbilancia in avanti alla ricerca del pareggio: a tempo quasi scaduto è ancora Lavelli a segnare il gol del definitivo 3-1.