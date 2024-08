Si è chiusa al secondo posto l'avventura dell'Inter Under 18 di Benito Carbone alla Future Star Cup: i nerazzurri hanno ceduto in finale contro il Real Madrid perdendo per 3-0, dopo aver battuto il Flamengo per 2-1 nella semifinale grazie ai gol di Carrara e Mancuso. Il prestigioso torneo giovanile si è tenuto a Shanghai e ha visto i giovani nerazzurri di Benito Carbone affrontare formazioni provenienti da Europa, Asia e Sudamerica, un torneo di grande spessore che vede l'Inter tornare a casa con un risultato comunque prestigioso.