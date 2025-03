Arriva il momento del derby anche a livello Under 20, con l'Inter di Andrea Zanchetta che sabato 8 marzo alle 13 sarà ospite del Milan per la gara valida per la decima giornata del campionato Primavera 1. L'incontro sarà diretto da Roberto Lovison, arbitro della sezione di Padova, assistito da Mario Pinna di Oristano e da Mario Chichi di Palermo.