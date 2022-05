L'estremo difensore dell'Inter Primavera William Rovida è stato inserito nella top 11 del campionato Primavera 1, all'interno dei 'Best Awards', evento organizzato da Sportitalia, l'emittente che ha l'esclusiva del campionato in questione. Traspare soddisfazione dalle sue parole pubblicate su Instagram: "Onorato di poter ricevere questo premio…ringrazio la società e tutta la squadra per avermi aiutato a raggiungerlo".