Si rinnova la sinergia di mercato tra Romulea e Inter, già protagoniste dell'affare che ha portato in nerazzurro Matteo Marini, il capitano dell'Under 16 della formazione di Via Farsalo. Come riportato da Gazzettaregionale.it, dovrebbe fare lo stesso percorso anche Emanuele Di Santo, esterno sinistro classe 2005 tra i migliori dell'Under 17 Elite guidata da Gianluca Cervera che ha chiuso al quarto posto il suo girone C: per lui è probabilmente pronta un'esperienza con l'Under 18.