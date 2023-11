Dopo l'impegno in Youth League da dentro o fuori contro il Salisburgo in programma domani in Austria, l'Inter Primavera tornerà in campo per mantenere la testa della classifica domenica pomeriggio, al Sinergy Stadium di Verona, per la gara contro i padroni di casa dell'Hellas che chiuderà il programma della decima giornata di campionato. Il fischio d'inizio è programmato per le ore 16.