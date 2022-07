La Lega Serie A ha pubblicato il tabellone della Coppa Italia Primavera 2022/23. L'Inter è tra le otto teste di serie, numero 3 del ranking e piazzata nella parte destra del tabellone. Le prime otto entraranno in scena soltanto a partire dagli ottavi. I nerazzurri dovranno attendere le sfide dei turni precedenti per conoscere l'avversaria. Il 24 agosto si sfideranno Reggiana e Padova, la vincente sfiderà il Pordenone il 31 agosto, quindi il 19 ottobre sono in programma i trentaduesimi con l'Hellas opposto a chi uscirà vincente dai sedicesimi. Tra questa sfida dei trentaduesimi e quella tra Udinese e Venezia (entrambe in programma il 9 novembre) verrà fuori la rivale dell'Inter per l'11 gennaio.